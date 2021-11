Selbstgemachte Weihnachtsgeschenke von nebenan

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: In Zeiten von Corona finden die Produzenten von Weihnachtsdekoration und Co. kreative Wege. So verkauft beispielsweise Tanja Siegl in Oberndorf bei Langenargen die von ihr gefertigten Socken, Filzschuhe, Stirnbänder, Mützen, Karten und vieles mehr im „Ständle“ in der Dorfstraße 7. „Allerdings mache das schon seit Jahren so“, schreibt sie. Wer sich also mit selbst Gestricktem, Gehäkeltem, Gebastelten oder Genähten eindecken will, sei bei ihr richtig.

Alexandra Stohr hätte ihre individuellen Produkte, die sie aus Epoxidharz fertigt, eigentlich auf dem Weihnachtsmarkt in Markdorf verkauft. Nun sind Lesezeichen, Schmuckstücke, Schalen und vieles mehr in ihrem Nagelstudio im Torkelacker 10 in Efrizweiler oder im Internet unter www.alexsonja.de zu finden. Der Kindergarten St. Martin hat als zusätzliche Verkaufsstelle eine Ecke in Arneggers Hofladen, Seestraße 8, in Hefigkofen zur Verfügung gestellt bekommen. Dort werden die Dinge verkauft, die Interessierte eigentlich auf dem Adventsmarkt in Oberteuringen gefunden hätte.