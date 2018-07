Selbst König Harald wirft sich in Schale

Beim offiziellen Eröffnungsabend der 8mR-Weltmeisterschaft im Festzelt im BMK-Yachthafen haben sich am Sonntagabend viele Segelcrews sehen lassen. Auch König Harald V. von Norwegen ließ es sich nicht nehmen, an der Zeremonie teilzunehmen – in dunkelblauem Sakko und mit Krawatte. Seine Crew musste sich ebenfalls in Schale werfen, auch wenn es nur für die knappe Stunde war, die sie mit ihrem majestätischen Steuermann im Festzelt verbrachte. (oej)

