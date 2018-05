Seit 25 Jahren feiert Bierkeller Straßen-Sommerfest

Die Interessengemeinschaft Bierkeller (IGB) feiert am Sonntag, 3. Juni, von 10 bis 17 Uhr, auf dem Gelände der Gärtnerei Vögel das beliebte und stimmungsvolle Bierkeller-Sommerfest. Seit 25 Jahren organisieren Einwohner des Langenargener Ortsteils die Veranstaltung mit viel Engagement und Einsatz. „Mit den Einnahmen unterstützen wir seit Jahren den örtlichen Kindergarten, die Jugend der heimischen Schützengilde, vor allem aber den Seniorennachmittag während der Fasnet“, sagte Beate Riess von der IGB im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

Seit nunmehr 25 Jahren, immer am ersten Sonntag im Juni, feiern die Einwohner des Ortsteils Bierkeller traditionell ihr Sommerfest. „Damals hockten ein paar Leute gemütlich zusammen und kamen in geselliger Runde auf die Idee, ein Fest zu organisieren. Früher war die Veranstaltung mit Kinderflohmarkt in der Ortsmitte in der Nähe der Verkehrsinsel, heute fühlen wir uns auf dem Parkplatz der Gärtnerei Vögele pudelwohl“, erinnert sich Beate Riess.

Einwohner mit Herzblut dabei

Ziel sei es bereits damals gewesen, mithilfe der Erlöse Senioren aus dem Bierkeller, dem Hungerberg, aber auch aus dem Tuniswald, einen schönen, unbeschwerten und unterhaltsamen Nachmittag mit gutem Essen, Getränken und einem kurzweiligen Programm zu organisieren. Mit Günter Schrecklein als Vorsitzendem der Gemeinschaft habe sich das Fest inzwischen zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender etabliert. Riess: „Die Menschen aus dem Bierkeller, die aktiv und ehrenamtlich mitwirken, sind mit viel Herzblut und Einsatz dabei. Dieses Jahr haben sich 16 Helfer bereit erklärt, unter anderem die Organisation, die Bewirtung sowie den Auf- und Abbau zu übernehmen.“

Geboten wird auch in diesem Jahr wieder ein kleines aber feines Programm. So dürfen sich die Besucher auf Leckereien vom Grill ebenso freuen, wie ab 13 Uhr auf Kaffee und Kuchen. Für die musikalische Unterhaltung wird passend zum Jubiläum das „Duo de Largo“ sorgen, Kinder werden ihren Spaß mit der Hüpfburg sowie mit dem Kinderschminken haben. „Beim Straßen-Sommerfest ist für jeden etwas dabei. Besuchen sie uns am Sonntag und erleben sie unterhaltsame, schöne Stunden mit guten Gesprächen“, freut sich Beate Riess. Die Wetteraussichten für den Sonntag sprechen jedenfalls nicht dagegen.