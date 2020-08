Segelboot verliert im Hafen Benzin

Ein 75-jähriger Schiffsführer wollte am Donnerstagnachmittag mit seinem Segelboot, mit einem Sechs-PS-Außenbordmotor, in den BMK-Yachthafen Langenargen einlaufen. Dabei stellte er plötzlich fest, dass eine Flüssigkeit – vermutlich ein Benzin-Wassergemisch – in geringer Menge über den Auspuff austrat und ins Wasser gelangte, so die Polizei. Der Mann unterbrach die Zündung des Motors und verhinderte so, dass weitere Flüssigkeit ins Wasser lief. Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen konnte schnell die Flüssigkeit im Wasser binden und fachgerecht entsorgen. Es kam zu keiner Umweltbeeinträchtigung. Vermutlich lag ein Defekt an der Zylinderkopfdichtung vor.

