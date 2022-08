Segelboot kentert vor Langenargen - Wapo kommt wegen Niedrigwasser nicht hin

Ein Segelboot ist am Freitag vor Langenargen gekentert. Doch aufgrund des niedrigen Bodenseepegels konnte die Wasserschutzpolizei nicht direkt bis zum Boot fahren, wie die Polizei mitteilt. SUPler halfen demnach den im Wasser schwimmenden Passagieren.

Eine Zeugin hatte laut Bericht gegen 14 Uhr die Polizei informiert, dass vor Langenargen, etwa 300 Meter vom Land entfernt, ein Segelboot gekentert sei und zwei Passagiere mit Schwimmwesten im Wasser treiben würden.

Beamte der Wasserschutzpolizeistation Überlingen fuhren mit dem Polizeiboot an, konnten jedoch aufgrund des niedrigen Wasserstandes nicht unmittelbar an das Boot heranfahren. Sie sicherten daraufhin die Gefahrenstelle ab.

SUPler springen ein

Drei Privatpersonen auf ihren SUPs halfen bereits dem im Wasser schwimmenden 40-jähriger Mann und der 29-jährigen Frau aus ihrer misslichen Lage. Die beiden blieben unverletzt, so der Bericht weiter.

Ein Boot der Feuerwehr Langenargen – deutlich kleiner und mit geringerem Tiefgang als das Polizeiboot, so ein Polizeisprecher – pumpte das Segelboot anschließend aus und nahm die gekenterten Personen an Bord. Ein ebenfalls hinzugekommenes Boot der DLRG schleppte es dann an Land.