Segelboot kentert vor Langenargen

Von Deutsche Presse-Agentur

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Südwesten ist am Pfingstsonntag leicht gesunken - auf 80,2. Am Tag zuvor hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 80,4 gelegen. Wie das Landesgesundheitsamt weiter mitteilte, ist die Inzidenz nach wie vor im Zollernalbkreis am höchsten mit 169,0 (Vortag: 167,4). Am niedrigsten ist sie nun im Landkreis Emmendingen mit 27,6.

Elf Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg liegen bei der Sieben-Tage-Inzidenz über der Marke von 100.