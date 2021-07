Schwerpunktkontrolle für Radler

Das Langenargener Ordnungsamt führt zusammen mit dem Polizeiposten der Gemeinde Langenargen eine groß angelegte Rad-Kontrolle durch. Ziel dieser Aktion soll es sein, die Verkehrsteilnehmer für die Einhaltung der Regelungen zu sensibilisieren. Die Schwerpunktkontrolle findet am Donnerstag, 29. Juli, insbesondere in den ausgewiesenen Fußgängerbereichen der Uferanlage statt, zudem in den Bereichen der Einbahnstraßenregelung am Uhlandplatz/Schulstraße.

Wer mit dem Fahrrad in einer Einbahnstraße unterwegs ist, muss sich an das Rechtsfahrgebot halten und per Handzeichen anzeigen, wenn abgebogen wird. Wie Autofahrer dürfen auch Radfahrer in Einbahnstraßen, sofern keine ausgewiesene Beschilderung für Radfahrer vorhanden ist, nur in eine Richtung fahren, ansonsten droht ein Verwarnungsgeld zwischen 20 und 35 Euro. Das Verwarnungsgeld für das Befahren eines nicht freigegebenen Fußgängerbereiches liegt zwischen 10 und 30 Euro.

Dieser Schwerpunkttag soll die Wichtigkeit der Regeln, aber auch für einen respektvollen Umgang miteinander sensibilisieren, so Bürgermeister Ole Münder.

Bei Erfolg des Aktionstages soll dieser wiederholt werden.