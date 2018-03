Schwerer K.o. schockt die Boxfans

Seinen zweiten Kampfabend des 3. Bodensee-Cups hat sich der Gastgeber komplett anders vorgestellt. Nicht nur, dass sich das vom Baden-Württembergischen Boxverband (BVBW) verstärkte Boxteam Langenargen vor über 350 Zuschauern in der heimischen Festhalle der Boxgemeinschaft Ostschweiz mit 8:10 geschlagen geben musste, auch hatten die Verantwortlichen wie die Boxfans einen schweren K.o. zu verkraften. Der Mittelgewichtler Niko Sanduljevic wurde in seinem ersten Kampf so hart von einer Rechten des Arboners Massimo Salvati erwischt, dass dieser minutenlang behandelt werden musste und anschließend als Vorsichtsmaßnahme vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde.

„Auf einen derart ereignisreichen Abend hätten wir dann doch lieber verzichtet“, meinte Thomas Schuler. Nach zwei Pleiten ziert die Mannschaft des Boxteam-Vorsitzenden, die 2016 noch die erste Cup-Auflage für sich entscheiden konnte, das Tabellenende und ist bereits auf fremde Hilfe angewiesen – zwei eigene Siege in den Rückkämpfen gegen die Eidgenossen und Österreichs Cupverteidiger LZ West vorausgesetzt.

Starker Auftritt

Als Lokalmatador Kushtrim Mahmuti nur unwesentlich vor Mitternacht in den Ring kletterte und die Boxfans mit einem begeisternden Fight zu Jubelstürmen hinriss, stand die Niederlage für die Langenargener bereits fest. Der Schweizer Schwergewichtler Angelo Gentile (NobleArt Boxing Basel) behielt zum Auftakt über Adrian Chmielewski (TSV 1860 München) die Oberhand, auch Nachwuchsmeister Andri Beiner (BT Thun Oberland) mit Ex-Weltmeisterin Christina Nigg in der Ringecke gegen Weltergewichtler Rama Drilon (MTB Ludwigsburg) und der mehrfache Schweizer Halbweltergewichtsmeister Horia Trif (BC Zürich) gegen Fidaim Brahimi (BC Sindelfingen) siegten nach Punkten und stellten auf 9:6 für die Schweiz.

Der vierfache Mittelgewichts-Landesmeister Daniel Kornmeier (BSV Freiburg) sorgte im Lager des Gastgebers kurzzeitig für Hoffnung, als er Vizemeister Roy Ecknauer (BC Arbon) bezwang, doch ausgerechnet der Singener Halbschwergewichtler Thomas Halfinger in Diensten der Schweizer sorgte gegen Mischko Netschirwan (1860 München) für den entscheidenden vierten Punktesieg der Gäste. Kushtrim Mahmuti hatte nun nur noch die Gelegenheit, Werbung in einer Sache zu machen. Und der 25-jährige DM-Fünfte und ehemalige U-21-DM-Dritte tat dies eindrucksvoll.

In einer wahren Ringschlacht bezwang der Weltergewichtler den Deutschschweizer Meister Jonathan Brunschweiler klar. Allerdings hielt sich die Begeisterung bei seinen Trainern Thomas Schuler und Valeri Quade in Grenzen, da der vierfache Landesmeister zu viele Schläge einsteckte, die auch in seinem Gesicht deutliche Spuren hinterließen. Was alle nicht wussten: Kurz vor dem Kampf war Mahmutis Tante infolge eines Herzinfarkts verstorben, „meine Mutter wollte nicht, dass ich in den Ring steige, ich habe aber gesagt, dass ich das Team so kurz zuvor nicht im Stich lassen könne“.

Lob für die Gäste

Laut Thomas Schuler präsentierten sich die Schweizer von Cheftrainer Mathias Luchsinger optimal vorbereitet den zahlreichen Zuschauern, unter denen sich auch Langenargens Bürgermeister Achim Krafft, Supermittelgewichts-Europameister Anatoli Muratov und der „Biggest Loser“ Benjamin Manns befanden. Sie mussten jedoch auch den schweren K.o. von Mittelgewichtler Nikola Sanduljevic in einem der drei Vorkämpfe des länderübergreifenden Wettbewerbs mitansehen. „Die ersten beiden Runde waren in Ordnung, auch wenn Nico einen Leberhaken kassierte, der ihm die Luft nahm. Er hat dann zwar signalisiert den Kampf nicht beenden zu wollen, aber das ist nach solch einem Treffer normal. Ich kenne das“, so Valeri Quade, der als ehemaliger DM-Dritter rund 200 Amateurkämpfe bestritten hat. Quade gab seinem Schützling daraufhin mit, auf Distanz zu bleiben bzw. mit geschlossener Deckung nach vorne zu marschieren.

„Das hat er nicht befolgt und nach einem weiteren Körpertreffer die schwere Rechte kassiert.“ Langenargens Debütant dürfte nach ersten Prognosen mit einer Gehirnerschütterung davongekommen sein, solch ein K.o. im ersten Kampf ist jedoch auch laut Schuler alles andere als förderlich.

Die Folgen sind zudem ein einmonatiges Trainingsverbot und eine dreimonatige Schutzsperre. Deutliche Blessuren trug auch der dritte Langenargener, der in den Ring kletterte, davon. Wie Kushtrim Mahmuti gewann allerdings auch Mittelgewichtler Arion Dautaj, auch wenn der Sieg gegen Bayar Mischko (1860), der sechste im siebten Kampf, überaus glücklich zustande kam.