Schwan-Alarm am Bodensee: Sandsäcke als Schutz für Nester

Gleich zwei tierische Einsätze hatte die Langenargener Feuerwehr am Wochenende. Bei Regen, Wind und Wellengang kam der See zwei Schwanennestern am Ufer gefährlich nahe. Um die Tiere und ihre Eier zu schützen, errichteten Feuerwehrleute Barrieren aus Sandsäcken.

Der erste Schwan-Alarm ging am Freitagmittag ein, besorgte Spaziergänger meldeten, dass ein Nest an der Uferpromenade in Gefahr sei. Die Feuerwehr rückte aus und baute einen Schutzwall aus Sandsäcken auf. Am Samstag wiederholte sich der Rettungseinsatz bei einem Nest in der Unteren Seestraße – unter den wachsamen Augen eines brütenden Schwans.

Tierischer Einsatz: Zum Schutz zweier Schwanennester vor Wind und Wellen errichtet die Feuerwehr Barrieren aus Sandsäcken. (Foto: Feuerwehr Langenargen)

„Ein Umsiedeln wäre nicht so einfach. Das mit den Sandsäcken ist ein Versuch“, sagt Kommandant Martin Schöllhorn. Seine Hoffnung: Der Anstieg des Seepegels soll sich in Grenzen halten. Zur Sicherheit behalte ein Kollege die Nester im Auge. Der Kommandant verspricht: „Wir tun unser Möglichstes.“