Schuttplatz zieht von der „Höhe“ zum Bauhof um

Kehrtwende: Ursprünglich war geplant, die bisherige Lagerfläche im Landschaftsschutzgebiet „Höhe“ im Schwedi zu asphaltieren. In seiner Sitzung am Montagabend hat der Gemeinderat jedoch einstimmig beschlossen, den Platz, auf dem unter anderem Baumaterialien und Aushub zwischengelagert werden, ans andere Ende des Ortes, und zwar auf das Gelände westlich des Bauhofs zu verlegen. Die Projektkosten belaufen sich auf mindestens 400 000 Euro.

Nicht nur Anwohnern und Naturschützern ist der Schuttplatz im Landschaftsschutzgebiet ein Dorn im Auge. Einst nicht viel mehr als ein Komposthaufen werden auf der Fläche seit Jahren Materialien aufgeschüttet, die bei Tiefbauarbeiten der Gemeinde entstehen. Wie Bürgermeister Achim Krafft am Montag betonte, würden die Stoffe mehrfach im Jahr umgeschlagen, eine dauerhafte Ablagerung erfolge nicht. Die Nutzung in der „Höhe“ werde von den Behörden zwar geduldet, sei aber auch nie baurechtlich beantragt worden. Um den Zustand zu bereinigen, soll der Bereich von Zwischenlagerungen befreit und begrünt werden. Dadurch werde „dem Naturschutzgedanken Rechnung getragen“, heißt es in der Sitzungsvorlage.

Als Ersatz wird eine sogenannte „Manipulationsfläche“ an der Lindauer Straße beim Bauhof angelegt. „Der Umschlag von Schüttgütern soll dort in einzelnen Boxen erfolgen“, erklärte Stefan Daeges vom Ingenierbüro Daeges in Wangen, das mit der Vorplanung beauftragt war und nach der Entscheidung des Gemeinderates auch die Weiterentwicklung des Projektes übernimmt. Zum Einsatz kommen Legosteine aus Stahlbeton, die individuell aufeinander gesetzt und die Boxen dadurch vergrößert oder verkleinert werden können. Um eine wilde Abschüttung zu vermeiden, soll das Gelände dem Planer zufolge umzäunt werden. Eine grüne Hecke dient als Sichtschutz und verschönert den Anblick von der Straße her. Die Kosten sind mit mindestens 400 000 Euro beziffert, da Details, wie Überdachung oder Beleuchtung noch nicht eingerechnet sind und nicht klar ist, wann die Umsetzung erfolgt und wie die Preise dann aussehen.

„Für eine Bebauung tabu“

Grünen-Fraktionschef Ulrich Ziebart versicherte: „Wir sind froh, dass die Entwicklung in diese Richtung geht.“ Nicht umsonst habe seine Fraktion heftig gegen die Asphaltierung der Fläche in der „Höhe“ opponiert. Als „äußerst sinnvoll“ bezeichnete Gertrud Reiß (SPD) die Verlagerung der Lagerfläche, unter anderem weil in Zukunft auch der Bauhof kurze Wege habe. Die Kosten hätten sie allerdings erschreckt. Von einem „sehr wertvollen Zwischenlager“ sprach Christoph Brugger von den Freien Wählern. Seine Frage, die sich viele Langenargener bereits im Zusammenhang mit der Fläche in der „Höhe“ stellen: „Wer darf dort abkippen?“ Die eindeutige Antwort des Bürgermeisters: „Nur wer in unserem Auftrag arbeitet. Wenn das Bauunternehmen Krug abkippt, dann Material von unseren Baustellen.“

CDU-Fraktionschef Ralph Seubert stellte schließlich einen aktuellen Bezug zum Bürgerentscheid am 18. März her, bei dem die Langenargener wie berichtet darüber abstimmen, ob auf einem Grünstreifen am Mooser Weg, der zur „Höhe“ gehört, sechs Reihen- und zwei Mehrfamilienhäuser gebaut werden sollen oder nicht. Der Plan der Gemeinde, den Schuttplatz zu verlegen, unterstreiche die Wertigkeit der „Höhe“, von der 50 000 Quadratmeter unter Landschaftsschutz stünden und somit „für eine Bebauung tabu“ seien. „Und nicht nur das, wir machen den Bereich auch noch frei von der Ablagefläche“, betonte Ralph Seubert.

Eine Ansage in Richtung Initiative, die den Bürgerentscheid auf den Weg brachte und den Grünstreifen unbedingt erhalten will. Zuletzt war in diesem Zusammenhang immer wieder eine Befürchtung formuliert worden: Die Gemeinde gebe sich nicht mit dem Streifen am Mooser Weg zufrieden, sondern wolle früher oder später die Baupläne auf weitere Flächen der „Höhe“ ausweiten.