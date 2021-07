Schnupperwochen in der Jugendmusikschule

Die Jugendmusikschule Langenargen öffnet ihre Pforten wieder. Nach Voranmeldung können wieder alle Instrumente und Kurse ausprobiert werden.

Anita Zimmermann unterrichtet an der Jugendmusikschule den Musikgarten und Akkordeon. Akkordeon ist das Modeinstrument der Volksmusik und habe in den letzten Jahren einen richtigen Aufschwung erlebt, heißt es in der Pressemitteilung. Als Soloinstrument aber auch als Begleitinstrument in einem Orchester oder einem Ensemble kann es eingesetzt werden.

Der Musikgarten ist der musikalische „Kindergarten“ der Musikschule. Hier lernen die Kinder im Beisein der Eltern. Dadurch wird die Eltern-Kind-Beziehung gefestigt, aber auch das soziale Miteinander und die Integration in eine Gruppe geschult. Natürlich spielen auch musikalische Aspekte eine Rolle. Vom Rhythmusgefühl über das Singen und Tanzen wird die Musikalität und das Körpergefühl gestärkt. Somit ist der Musikgarten ein Konzept, um die Entwicklung des Kindes ganzheitlich zu fördern. Das Unterrichtskonzept ist in verschiedene Altersstufen eingeteilt: Von fünf Monate bis vier Jahre können Kinder an diesem Unterricht teilnehmen. Der Ablauf der Stunde ist sorgfältig auf die Bedürfnisse und das Alter der Gruppe abgestimmt. Lieder, Fingerspiele, Sprechverse und Tänze vermitteln Gruppenerfahrung und ein positives Gemeinschaftsgefühl. Instrumente wie Klanghölzer, Glöckchen, Rasseln und Trommeln führen in die Welt der Klänge ein. In diesem fundierten Unterricht stehen vordergründig das gemeinsame Musizieren und die Freude an der Musik.

Wer schon älter als vier Jahre ist, kann bei Sibylle Kastner die „musikalische Früherziehung“ besuchen. Hier sind die Kinder bereits eigenständig ohne ihre Eltern im Unterricht und erlernen einfache Instrumente und alle musikalischen Grundlagen. Rhythmusgefühl, Bewegung und Tanz, Musik bewusst hören, Vermittlung von Musiklehre und Instrumentenkunde sind nur Auszüge aus dem belebenden Unterricht der musikalischen Früherziehung.

Wer gerne das Spielen der Blockflöte erlernen möchte, ist bei Sibylle Kastner ebenfalls an der richtigen Stelle. Im Normalfall beginnen die Kinder nach der musikalischen Früherziehung mit dem Blockflötenspiel. Die Vorteile sind, dass das Kind ein vollwertiges Instrument erlernt und somit auch das instrumentale Basiswissen vom Notenlesen über die musikalischen Grundlagen des Musizierens, Zusammenspiel und vieles mehr. Allerdings verlangt die Blockflöte keine großen körperlichen Voraussetzungen ab, sodass es das ideale Einstiegsinstrument ist und vielerlei Hinweise über die Begabung des Kindes offenbart, um die Wahl eines weiterführenden Instrumentes zu erleichtern oder das Blockflötenspiel zu perfektionieren.