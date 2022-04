Schnuppertag der Musikschule Langenargen

In der Musikschule Langenargen findet am Samstag, 30. April, von 10 bis 13 Uhr der alljährliche Schnuppertag statt. Dazu eingeladen sind musikalisch interessierte Mädchen, Jungen und auch Erwachsene, die ein Instrument kennenlernen möchten. Sie können laut Mitteilung der Schule mit professioneller Einweisung durch die Lehrkräfte in den Räumlichkeiten der Musikschule und der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule alle Instrumente tesetn und anspielen. Um 11 Uhr gibt es eine musikalische Kostprobe der Bläser-, Streicher- und Blockflötenklasse.