Schnupperkurse für die musikalische Früherziehung

Zu Beginn des neuen Schuljahres gibt es an der Musikschule Langenargen wieder die Möglichkeit, im Fachbereich der musikalische Früherziehung, Blockflöte und musikalische Grundausbildung reinzuschnuppern. Die Termine sind wie folgt: Musikalische Früherziehung für Kinder ab dreieinhalb bis vier Jahren: montags am 20. und 27. September, jeweils von 14.45 bis 15.45 Uhr im Raum A4 in der Musikschule.

Musikalische Grundausbildung/Glockenspiel (Orffschlagzeug) für Kinder ab viereinhalb bis fünf Jahren: montags am 20. und 27. September, jeweils von 16 bis 16.45 Uhr im Raum A4 in der Musikschule. Dieser Kurs ist auch für Quereinsteiger geeignet.

Musikalische Grundausbildung Blockflöte für Kinder ab sechs Jahren: montags am 20. und 27.September, jeweils von 17.10 bis 17.55 Uhr im Raum A4 in der Musikschule.

Blockflöten-Gruppenunterricht für Kinder ab sechs bis sieben Jahren: mittwochs am 22. und 29. September, jeweils von 16 Uhr bis 16.45 Uhr im Raum N1 in der Musikschule. Donnerstags am 16. und 23. und 30. September, jeweils von 16 bis 16.45 Uhr im Raum N1 in der Musikschule. Weitere Termine für Schnupperstunden für das Fach Blockflöte können nach Absprache angeboten werden.

Der Eintritt in die Musikschule kann aktuell für Erwachsene nur mit dem Nachweis eines negativen Corona-Tests (nicht älter als 24h), Impf- oder Genesenen-Nachweises erfolgen. Babys und Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sind von der Testpflicht ausgenommen. Anmeldungen via E-Mail an maucher@musikschule-langenargen.de. Weitere Fragen können an die Musikschulleitung 07543 / 93 18 12 oder an info@musikschule-langenargen) gerichtet werden.