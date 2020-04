Schlossmauer mutwillig zerstort: Polizei sucht Zeugen

Einen Sachschaden in Höhe von 50.000 bis 100.000 Euro haben noch unbekannte Täter zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen am denkmalgeschützten Schloss Montfort verursacht. Das teilt die Polizei mit. An der Seeterrasse (Ostseite) brachen sie ein etwa einmal ein Meter großes Teil der Sandsteinmauer heraus und stießen es in den Bodensee.

Weitere Mauerteile an der Süd- und Westseite wurden mutmaßlich durch Fußtritte beschädigt, heißt es. Zudem zerstörten die Unbekannten Teile der Lichterkette des Gastronomiebetriebes.