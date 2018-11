Schlossallee bekommt neuen Belag

Der Weg ist das Ziel: Die Schlossallee bekommt nicht nur neue Lampen, sondern auch einen neuen Belag, und zwar aus Asphalt. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen. Die Verwaltung hatte ursprünglich vorgeschlagen, auf dem Zugang zum Schloss Montfort „Langenargener Pflaster“, also Betonpflaster in grau, zu verlegen, das Gremium entschied sich jedoch für eine Asphaltoberfläche. Kostenpunkt: etwa 91 000 Euro.

Im Februar ist die Entscheidung gefallen, die Allee mit neuen Lampen analog zur Uferanlage auszustatten. Im Zuge der Arbeiten soll auch eine Oberflächenbereinigung des Weges erfolgen. „Wir wollen einen neu asphaltierten Fahrstreifen in der Mitte und an den Seiten ,Langenargener Pflaster’“, stellte CDU-Fraktionschef Ralph Seubert fest. Dem pflichteten Herbert Tomasi (SPD) und Christoph Brugger (Freie Wähler) bei – zumindest in Sachen Asphaltierung. Am Ende einigten sich die Gemeinderäte darauf, die Pflastersteine zu überprüfen, die schon jetzt den Weg einrahmen, und gegebenenfalls auszutauschen. Die Erneuerung beginnt im kommenden Frühjahr.