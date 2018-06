Schloss-Sanierung geht weiter

Die Sanierung des Schlosses Montfort geht in die nächste Runde: Jetzt will die Gemeinde Brüstungsmauer, Holzfenster, Holztüren und Holzvertäfelung angehen. Bevor es an die Arbeit geht, sollen Untersuchungen die Grundlage für ein Sanierungskonzept schaffen. Kostenpunkt: 50 000 Euro. Der Gemeinderat hat die Pläne in seiner Sitzung am Montag abgesegnet.

„Man kann sich nicht einfach vor die Mauer stellen und bestimmen, was die Sanierung kostet. Die Voruntersuchungen sind nötig, um eine relativ genaue Kostensicherheit zu erreichen“, sagte Markus Stark, Leiter des Ortsbauamtes. Untersuchungen hätten ergeben, dass die Schlossmauer ausreichend standfest sei, im Gegensatz zu den sanierungsbedürftigen Brüstungselementen und Erkern. Die Voruntersuchung übernimmt die Firma Aedis AG aus Ebersbach-Roßwälden (30 000 Euro). Holzfenster, Holztüren und Holzvertäfelung schaut sich die Schreinerei Anton Frei aus Kißlegg genauer an (20 000 Euro). Herauskommen sollen zwei Sanierungskonzepte, die dem Gemeinderat vorgelegt werden.