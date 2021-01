Schloss Montfort in Langenargen: Konzept ist im Februar Thema

Die Frage, wie es mit dem Schloss Montfort weitergeht, wird der Langenargener Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung im Februar diskutieren. Wie berichtet ist das Wahrzeichen von Langenargen seit Monaten nicht mehr für die Öffentlichkeit zugänglich. Neben dringend notwendigen Sanierungsmaßnahmen stellt sich für die Gemeinde die Frage, in welcher Art und Weise, mit welchem Konzept, wenn überhaupt, die Gastronomie des Schlosses weiterbetrieben werden soll. Für die Sanierung der Schlossmauer erhielt die Gemeinde im Juni 2020 vom Bund einen Zuschuss in Höhe von 360 000 Euro, die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,16 Millionen Euro.

„Wie ist der Status beim Schloss Montfort? Gibt es ein Konzept hinsichtlich einer Bewirtschaftung?“, wollte SPD-Gemeinderat Karl Schmid in der jüngsten Sitzung am Montagabend wissen. „Ein sehr wichtiges Thema für Langenargen. Es gibt Überlegungen und Ansätze, wie wir in Zukunft mit dieser Fragestellung umgehen und diese lösen werden. Dazu holen wir uns, wie bereits angekündigt, eine externe Expertise ein“, berichtete Bürgermeister Ole Münder. Konkrete Ergebnisse hierzu würden in der kommenden Sitzung im Februar mitgeteilt und zur Diskussion sowie zur Beschlussfassung vorgelegt. Ein Thema dürfte dann sein, ob es im Schloss wie zuletzt bei drei bewirtschafteten Ebenen und einer Hochzeits- und Eventgastronomie bleibt.