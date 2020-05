Schloss Montfort: Bund zahlt 360 000 Euro

Gleich zwei Bundestagsabgeordnete haben die frohe Botschaft in jeweils einer Pressemitteilung verkündet: Der Bund nimmt das Langenargener Schloss Montfort in sein Denkmal-Sonderprogramm auf und fördert die Sanierung der Mauer mit 360 000 Euro. Das hat der der Haushaltsausschuss am Mittwoch entschieden.

CDU-Abgeordneter Lothar Riebsamen freit sich demnach besonders über die hohe Fördersumme: „Schön, dass meine Bitte um wohlwollende Prüfung des Antrags erfolgreich war. Gerade in der aktuellen Situation dürfen wir auch unsere Kulturdenkmäler nicht im Stich lassen. Die Erhaltung von Schloss Montfort ist mir ein großes Anliegen.“

SPD-Abgeordneter Martin Gerster teilt mit, dass der Bund in etwa 30 Prozent der geschätzten Kosten der Sanierung der Mauer in Höhe von 1,166 Mio. Euro übernehme: „Damit stärken wir ein touristisches Kleinod und einen Besuchermagneten am Bodensee. Gerade für die Zeit nach Corona hilft dies auch dem örtlichen Hotel- und Gastgewerbe.“