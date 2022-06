Schiedsrichterin aus Langenargen pfeift Frauen-Pokalfinale

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die für den FV Langenargen pfeifende Schiedsrichterin Svenja Neugebauer wurde vom Verbandsschiedsrichter-Ausschuss für Ihr Engagement mit der Leitung des WFV-Pokalfinalspiels der Frauen beauftragt. Gemeinsam mit ihren Assistentinnen Kerstin Holzmeyer (Reutlingen) und Jule Gebhardt (Vaihingen/Enz) pfiff Svenja Neugebauer vor 500 Zuschauern die Begegnung zwischen dem SV Hegnach (Regionalliga) und dem TSV Tettnang (Oberliga). Gegen die klassenhöheren Gegnerinnen musste sich das Team des TSV Tettnang am Ende mit 3:0 geschlagen geben. „Es war ein einmaliges Erlebnis, das ich nicht so schnell vergessen werde, denn so einen Spielauftrag bekommt man nicht alle Tage“, resümierte die Unparteiische. Zu dieser Aufgabe engagierte sich Svenja Neugebauer bisher auch im Ausschuss ihrer Schiri-Gruppe Friedrichshafen. „Ab dem 1. Juli werde ich aber in den Verbandsschiedsrichterausschuss aufrücken und dort Frauenbeauftragte sein,“ berichtet sie. In dieser Position sei sie dann für alle Schiedsrichterinnen im Fußballverband verantwortlich. „Ich fühle mich geehrt, diese verantwortungsvolle Aufgabe übertragen bekommen zu haben und freue mich sehr darauf“, ergänzt Svenja Neugebauer.