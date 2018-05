SBS lädt zu Tag der offenen Tür ein

Am kommenden Sonntag, 6. Mai, lädt die Seniorenbegegnungsstätte Langenargen (SBS) ab 11 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen traditionsgemäß gute Gespräche in gemütlicher Atmosphäre sowie Informationsrunden über die einzelnen Freizeit- und Arbeitsgruppen. Neben Neubürgern sind auch alteingesessene Langenargener gerne gesehen.

An dem Tag präsentieren die Leiter der einzelnen Gruppen- und Freizeitabteilungen die Einrichtung. Mit den 32 ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen erreicht die sich selbstverwaltende Gemeinschaft laut Rüdiger Nickel vom geschäftsführenden Beirat jährlich rund 600 Besucher. „Dabei gilt durchaus festzustellen, dass die Freizeitgruppen Tennis, Wandern und Bridgespielen nicht nur die drei größten sind, sondern auch als legalisierte Einstiegsdroge bei uns gelten“, sagt Reinhold Terwart von der SBS.

Stolz sei man auf die weiterhin hohe Nachfrage für die iPad- und Android-Tablet-Schulungsangebote. „Im Herbst werden wir mit dem neuen Anfängerkurs starten“, kündigen die Macher an. Das Reparaturcafé, das immer am letzten Mittwoch im Monat in der Seniorenwohnanlage in der Eugen-Kaufmann-Straße 2 um 14 Uhr stattfindet, habe sich, wie auch das Nähcafé (7. Mai, 14 Uhr in der Villa Wahl), nicht nur entwickelt, sondern zu einem Dauerbrenner etabliert. „Das System SBS funktioniert seit über 25 Jahren. Darauf dürfen wir alle sehr stolz sein“, betont das Duo.

Der Tag der offenen Tür ist für Reinhold Terwart und Rüdiger Nickel eine willkommene Gelegenheit, das breit angelegte Freizeitprogramm der SBS punktuell und persönlich vorzustellen. „Aktuell gibt es bei uns 17 unterschiedliche Gruppen. Ob im musischen Bereich mit Malen, Singen, Kartenspielen, ob Fremdsprachen, Kulturelles, neue Medien oder auch im sozialen Bereich: Der Fantasie in der SBS sind kaum Grenzen gesetzt, die Nachfrage in den einzelnen Abteilungen ist enorm“, betonen beide. „Schauen sie einfach vorbei, lassen Sie sich von unserem charmanten Cafeteria-Team unter der Leitung von Edelgard Göpper verwöhnen, indem Sie ein leckeres Mittagessen um 12 Uhr genießen, nette Menschen kennenlernen und bei selbstgebackenen Torten, Kuchen und Kaffee unterhaltsame und gesellige Stunden erleben“, freut sich Rüdiger Nickel. Außerdem erhalte jeder Gast am Sonntag kostenlos eine Ausgabe des „Goldenen Herbst“, einer monatlich erscheinenden und in Eigenregie hergestellten Informationsbroschüre mit aktuellen Inhalten, Terminen, Rück- und Ausblicken.

Die Senioren-Begegnungsstätte in der Oberdorfer Straße 14 liegt nicht nur zentral, sondern wird auch zentral von ehrenamtlich tätigen, Freiwilligen geführt und getragen. „Wir organisieren uns sozusagen selbstverwaltend innerhalb der Kommune, ein Phänomen, das es in dieser Art nicht oft gibt. Wir betreiben ein Vorzeigemodell, für das man uns beneidet“, bekräftigen Nickel und Terwart.