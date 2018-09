Saubere Sache: Putzplan für selbstreinigende WC-Anlage steht

Dass sich die Verweildauer auf dem stillen Örtchen von Mensch zu Mensch unterscheidet, ist nicht nur völlig normal, sondern führt in der ein oder anderen Familie auch durchaus zu Diskussionen. Eher ungewöhnlich ist dagegen die Qualität und vor allem Dauer der Auseinandersetzung, die der Langenargener Gemeinderat wegen der WC-Anlagen abliefert, die in den Uferanlagen aufgestellt werden sollen. Zuletzt in der Sitzung am Montagabend. Mit dem Ergebnis: Beide Toiletten kommen und werden dreimal pro Woche gereinigt.

Standort, Ausstattung, Notwendigkeit und vor allem Kosten waren immer wieder Thema im Gemeinderat, seitdem im Oktober 2017 der Beschluss gefallen ist, beim Spielplatz eine barrierefreie WC-Anlage mit zwei Räumen jeweils für Damen und Herren, einer automatischen Reinigungseinheit für Sitze und Boden sowie einem Technikraum zu errichten. Die Umsetzung soll in diesem Jahr erfolgen.

Dazu kommt: Nachdem die Entscheidung im Juli noch vertagt worden war, stimmte das Gremium jetzt dafür, dass im Bereich des Uhlandplatzes bis März 2019 das gleiche Modell aufgestellt werden soll. Ein Grund für die Zerrissenheit: Die beiden Toiletten kosten zusammen inklusive Erschließung 470 000 Euro – was bei einigen Langenargenern gar nicht gut ankommt. Da hilft auch nicht viel, dass sich das Land mit 185 000 Euro aus verschiedenen Töpfen beteiligt.

1703 Euro im Monat

Aktueller Streitpunkt waren die Folgekosten. Die Frage: Wie oft soll das selbstreinigende Klo gereinigt werden, das nur Sitze und Boden von alleine sauber macht? Dreimal pro Woche und zwar werk- und sonntags entschied schließlich der Gemeinderat – bei zwei Gegenstimmen (Gertrud Reiß und Charlie Maier, beide SPD) und zwei Enthaltungen (Silke Falch, Grüne, und Susanne Porstner, Freie Wähler). Kostenpunkt: beachtliche 1703 Euro monatlich. Wobei in der Summe auch Grundleistungen wie Wartung und kostenlose Störungsbeseitigung enthalten sind. Nach sechs Monaten soll der Ausschuss für Umwelt und Technik prüfen, ob das Putzintervall passt.

Knapper fiel der Beschluss aus, den Uhlandplatz mit dem umstrittenen Lokus auszustatten. Die sechs Gegenstimmen kamen von Manfred Christ, CDU, Ulrich Ziebart und Silke Falch, beide Grüne, Gertrud Reiß und Charlie Maier, beide SPD, sowie Albrecht Hanser, Freie Wähler. Sie muss Bürgermeister Achim Krafft offenbar erst noch mit seiner Aussage überzeugen: „Die Anlagen sind in Beschaffung und Betrieb teuer, aber sie sind gut.“