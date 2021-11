Saisonfinale für Tim Zimmermann

Das ADAC GT Masters geht in die letzte Runde. Am kommenden Wochenende (6. und 7. November, beide Rennen ab 15.30 Uhr live bei RTL Nitro) startet das Fahrerfeld um Grasser-Racing-Pilot Tim Zimmermann am Nürburgring die letzten beiden Male im Jahr 2021. Die Rennen waren vom Juli in den November verschoben worden, weil das Sommer-Hochwasser den eigentlichen Termin unmöglich gemacht hatte.

Der achte Platz in Hockenheim gibt dem Langenargener Tim Zimmermann allen Grund zur Zuversicht. „Wir haben gezeigt, dass wir mit der Spitze mithalten können“, sagt er. „Das ganze Pech, das wir in diesem Jahr hatten, muss ja irgendwann auch mal vorbei sein.“ Deshalb möchte der 25-Jährige jetzt am Nürburgring auch nochmal angreifen und mit seinem Teamkollegen Hugo Sasse „viel Spaß haben“. Denn damit käme „der Erfolg automatisch“.

Großes Lob an die helfenden Hände

Zimmermann ist froh, die Rennen nach dem Hochwasser in der Eifel im Juli überhaupt noch in diesem Jahr fahren zu können. „Dass wir so kurze Zeit nach diesem Drama wieder hier sein können, ist super“, so Zimmermann. „Hier haben sehr viele helfende Hände Unglaubliches geleistet. Davor kann man gar nicht genug Respekt haben.“

Dem Langenargener ist aber auch bewusst, dass ein Rennen am Nürburgring im November ein paar Tücken mit sich bringt. In der Eifel fällt das Thermometer in diesen Tagen nachts sogar unter den Gefrierpunkt. „Es ist rutschig und ziemlich schwierig zu fahren“, erzählt Zimmermann. „Allerdings bedeutet das auch, dass die Rennen richtig spannend werden können.“