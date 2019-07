Südländisch sind nicht nur die Temperaturen

Was ein Veranstalter gar nicht brauchen kann: Der angekündigte Hauptact beim Event kann nicht stattfinden. Das hat Tango-Veranstalter Wolfgang Kallina am Vorabend des Sommerballs im Schloss Montfort per Telefon erfahren. Krankheitsbedingt hat das eigentlich vorgesehene Tango-Ensemble aus Brüssel absagen müssen.

Unterstützung fand er schließlich spontan in Gestalt der Tango-Pianistin Judy Ruks, die von Auftritten mit dem Quarteto Rotterdam auch in der Tangoszene am Bodensee bekannt ist. Ruks konnte schließlich Andrea Rutigliamo, eine weitere Tango-Pianistin, mobilisieren und – für echten Tango auf einem Ball unabdinglich – einen Bandoneonspieler mit Format: Marco Antonio Fernandez. So kam es im Laufe des Abends zu verschiedenen Aufführungs-Kombinationen auf der Schlosssaalbühne, mit Pianistin und Bandoneonisten, zwei Pianistinnen vierhändig, und Bandoneon begleitet vom Piano vierhändig gespielt. Temperamentvoll, professionell und gut tanzbare bekanntere Melodien spielten Duo oder Trio – und der Ballabend mit Live-Musik war gerettet.

Alice Pollak aus Lindau war zwischendrin als DJane aktiv und gestaltete mit Max Künge auch die ruhig-innige Tango-Show. Die rund 100 Sommerball-Gäste waren es bei südamerikanischem Klima insgesamt zufrieden. Rebekka und Uwe waren extra aus Ulm angereist. „Eine reizvolle Kombination, erst Baden im See, dann Tango“, findet Rebekka. Für Uwe, der schon öfter nach Langenargen zum Tango gekommen ist, zählte auch: „Geniale Atmosphäre und ein unvergleichliches Ambiente zum Tanzen – auch auf der Schlossterrasse.“

Am 6. August wird zur Dienstags-Milonga die Frau erwartet, die den Tango Argentino ins Schwabenland gebracht hat. Ute Frühwirth aus Stuttgart kommt zur Practica und als DJane ins Schloss Montfort. Am 13. August wird der Tango-Pionier aus der Bodenseeregion , Arthur Bay auflegen. Befragt, was denn nun mit dem ausgefallen Konzert des belgischen Ensemble Tango 02 werde, erläutert Kallina, „die fühlen sich ja vielleicht dann fürs nächste Jahr verpflichtet – wir werden sehen.“