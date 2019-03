Rundfahrt mit der Hohentwiel

Auch in diesem Jahr nimmt das historische Dampfschiff Hohentwiel wieder Kurs auf Langenargen! Am Ostersonntag, 21. April, haben Einheimische und Gäste die Chance, sich während einer circa zwei stündigen Rundfahrt in nostalgische Zeiten versetzen zu lassen. An Bord genießen die Gäste das nostalgische Flair, die maritime Stimmung an Deck und die vornehme Eleganz in den Salons. Die Dampfmaschine ist nicht nur für Technik-Interessierte eine Attraktion. Verpflegung gibt es aus der Bordküche.

Kleine Rundfahrt am Vormittag: Abfahrt 11.50 Uhr, Ankunft circa 14.05 Uhr, Boarding 15 Minuten vor Abfahrt.

Kleine Rundfahrt am Nachmittag: Abfahrt 14.15 Uhr, Ankunft circa 16.30 Uhr, Boarding 15 Minuten vor Abfahrt. Preis: 36 Euro pro Person, Kinder von 5 bis 15 Jahren: 18 Euro.