Rund 200 Teilnehmer beim Uferfest-Familientag

Rund 200 Kinder sowie deren Eltern und Großeltern haben am Montagvormittag beim Uferfest-Kinderumzug von der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (Fams) zur Festwiese am Uhlandplatz teilgenommen. Dort wartete der Zauberer und Unterhaltungskünstler Mike Magic auf sie. „Wir durften bislang ein wunderbares Uferfest bei bestem Wetter feiern. Heute Mittag aber steht ihr im Mittelpunkt“, sagte Bürgermeister Achim Krafft in seiner Begrüßung zu den Gästen.

Die Musikanten der Musikschule waren von weitem zu hören. Von der Fams hinunter zur Uferpromenade bis hin zum Festplatz schlängelte sich am Montag gegen 11 Uhr der Uferfest-Umzug mit zahlreichen Kindern und Eltern. Binnen weniger Minuten füllte sich der vordere Bereich der Festwiese, wo Bürgermeister Achim Krafft erfrischende Worte aber auch Geschenke mitbrachte. „Der heutige Montag steht im Zeichen der Kinder aber auch der Einheimischen, der Jahrgängertreffen und der Vereine. Es ist schön, dass wir alle gemeinsam feiern können“, sagte Krafft.

Der Familientag sei ein Geschenk für alle und nur durch das Engagement der vielen unermüdlichen fleißigen Helfer möglich. Bevor die Mitarbeiter der Tourist-Information für die kleinen Gäste Gutscheine verteilten und Mike Magic mit seiner Show für Unterhaltung sorgte, dankte der Schultes allen, die zum Gelingen und Erfolg dieser vier Festtage beigetragen hätten, allen voran den Vereinen, von denen nicht wenige am Montag Sonderschichten einlegten.