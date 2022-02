Rennfahrer Tim Zimmermann will grüner werden

Weg vom konventionellen, hin zum grüneren Motorsport: Das plant Rennfahrer Tim Zimmermann. Dazu hat sich der 25-Jährige zusammen mit ifm als Partner und Sponsor entschieden. Zimmermann will dadurch nicht nur die Umwelt schützen, sondern auch helfen, moderne Technologien weiterzuentwickeln.

„Ich stelle mir diese Frage seit einiger Zeit“, sagt Zimmermann, wenn er auf seine Pläne im Motorsport angesprochen wird. „Es macht sicher Spaß, große Verbrennermotoren zu fahren. Aber ich habe für mich beschlossen, dass ich das in dieser Weise nicht mehr möchte.“ Zimmermann will jedoch nicht seinen Beruf aufgeben. „Ich will etwas ändern“, erklärt er. „Bis 2024 werde ich versuchen, mich auf Rennserien zu konzentrieren, die sich dadurch auszeichnen, dass sie den Umweltschutz ernst nehmen.“

Bis diese Entscheidung gefallen ist, gingen ein paar Wochen und Monate ins Land. „Ich lebe am Bodensee und liebe die Natur“, so Zimmermann. „Deshalb möchte ich dazu beitragen, diesen Planeten zu schützen. Mir wurde bewusst, dass beides geht: Rennen fahren und sich um den Umweltschutz bemühen.“

Tim Zimmermann: „Ich gewinne etwas hinzu“

Beispiele dafür gebe es genügend, dabei denkt Zimmermann unter anderem an die Formel 1, die in Kürze nur noch mit 100 Prozent nachhaltigem Kraftstoff fahren wird. Dank der Formel E würden sich Batterien so schnell entwickeln, dass auch das normale Auto auf der Straße enorm an Reichweite gewinnt. „Verschiedene Firmen und Rennsportteams investieren genau dort eine Menge“, so Zimmermann. „Das war für mich der Ansatzpunkt. Da möchte ich ein Teil davon sein.“ Und damit das gelingt, arbeitet er mit seinem Sponsor ifm nun seit Wochen an diesem Plan. „Wir haben da gemeinsame Interessen, das funktioniert prima“, erzählt der Langenargener Rennfahrer zufrieden. „Ich werde nicht wirklich etwas vermissen, denn ich gewinne etwas hinzu. Ich kann meinen Traum leben und trotzdem dazu beitragen, die Umwelt zu schützen.“