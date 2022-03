Reiterinnen mit historischer Kleidung in Szene gesetzt

Die Argenmündung bot vor einigen Tagen die Kulisse für ein gemeinsames Projekt der historischen Modelagentur „Sissis Erben“ aus Villingen-Schwenningen und der Reiterinnen Tanja und Bettina von „Native Horses“. Fotografen schossen faszinierende Bilder davon.

Die erste Szene zeigt eine Frau in einem langen, roten Kleid, die mit einem Pferd, frei von Sattel und Zaumzeug, bei strahlendem Sonnenschein und recht frischen Temperaturen am Ufer entlang geht. Szenenwechsel: Dasselbe Pferd läuft neben einer Frau in langem Kleid im Stil der Fantasy-Serie „Outlander“ her. Manchmal rennen die beiden, ab und zu drehen sie sich, immer wieder steigt das Pferd. Es wirkt fast, als würden das Pferd und seine Trainerin miteinander tanzen. Um ihre Stute Estella zu leiten, benutzt Trainerin Tanja Riedinger nur eine leichte Gerte. Richtig spannend wird es, als Tanja trotz langem Kleid mühelos auf das ungesattelte Pferd gleitet und Tempo in die Szene kommt. Die Fotografen müssen schnell ihre Positionen wechseln und das Klicken der Kameras ist deutlich zu hören. Reiterin und Pferd sind eins geworden und Tanja liefert sich mit dem männlichen Model Carl von Sissis Erben sogar noch einen Kampf mit Schwert und Lanze. Tanja zu Pferd und Carl zu Fuß. Zwischenzeitlich sitzt Bettina in der Maske. Sie wird mit ihrem Pferd Don den nächsten Teil bestreiten. Don ist ein echter Mustang, den sie „roh“ bekommen und selbst gezähmt hat. Auch er wird ohne Sattel und Zaumzeug geritten. Die allgemeine Stimmung ist ruhig und angenehm, man hört jemand sagen: „Es ist wie ein kleines Paradies hier, eine kurze Auszeit von Corona und Krieg“

Sissis Erben ist ein kleiner Familienbetrieb, der aus den Eltern und der Tochter Petra Haller besteht. Seit mehr als 20 Jahren werden dort historische Kleider aus dem 19. Jahrhundert hergestellt. Petra Haller sei schon als kleines Mädchen Sissi-Fan gewesen, sagt sie. Sie begann, Prinzessinnen-Kleider zu entwerfen und zu nähen. Petra Haller sei zu Anfang sehr kamerascheu gewesen, erzählt Fotograf Thomas Pfleiderer aus Tettnang. Nachdem sie jedoch seine Fotos gesehen habe, sei sie begeistert gewesen. So habe vor fünf Jahren ihre Zusammenarbeit begonnen.

Tanja Riedinger und Bettina Rittler aus dem Raum Friedrichshafen sind Schulfreundinnen, die schon als Kinder ihre Leidenschaft für Pferde geteilt haben. Tanjas Mutter Dorothee erzählt, dass die damals dreijährige Andalusier-Stute Estella in die Familie kam, damit die zehn-jährige Tanja ein „bissle“ reiten kann. Bald wurde mehr aus der Liebe zu Pferden, die beiden Mädchen gründeten mit 13 Jahren „Native Horses“. Da sich die Fotografenszene für sie interessierte, veranstalteten sie Events. Tanja, 23, die ihr Bachelorstudium demnächst geschafft hat, verbesserte ihr Können immer mehr beim Lernen mit unterschiedlichen Pferden. Sie nahm 2016 mit Estella beim Cavallo Cup teil und war als jüngste Trainerin beim Mustang Makeover 2017 erfolgreich. Sie sammelte Erfahrungen mit unausgebildeten, rohen Pferden und vertiefte diese bei einem Aufenthalt in Amerika. Gemeinsam mit Arien Aguilar gründeten sie Step-One in Ravensburg, um ihre umfassenden Kenntnisse in der Arbeit mit Pferden weiterzugeben. Arien Aguilar, 27, hat sich von klein auf für die Förderung von Menschen und Pferden interessiert und trainiert außer mit Pferden auch mit anderen Tieren.