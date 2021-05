Rathaus Langenargen setzt Luca-App ein

Die Gemeinde Langenargen bietet ab Dienstag, 25. Mai, bei Terminen und Veranstaltungen der Gemeinde Langenargen den Check-in per Luca-App an, wie die Gemeinde mitteilt.

In den Räumlichkeiten beziehungsweise in den Eingangsbereichen des Rathauses, des Bürgerservice’ Plus, der Tourist-Information, des Münzhofs und der Bücherei hängen Plakate mit einem QR-Code aus. Diese QR-Codes können dann beim Betreten mithilfe der Luca-App abgescannt werden. Die App bestätigt den erfolgreichen Check-in.

Nach Verlassen des Ortes erfolgt der Check-out entweder manuell über die App oder bei Zustimmung für die Positionsbestimmung nach Verlassen eines Radius um das entsprechende Gebäude.