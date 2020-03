Rathäuser bauen gemeinsam Hilfsdienst auf

Einkaufslisten entgegennehmen, Besorgungen im Supermarkt oder in der Apotheke erledigen und vor der Haustüre abliefern: Der Gemeindeverwaltungsverband (GVV) Eriskirch-Kressbronn-Langenargen hat einen Hilfsdienst aufgebaut, der Menschen versorgt, die zu den Risikogruppen gehören oder in Quarantäne sind. Das Besondere: Die Aufgaben übernehmen Mitarbeiter, die wegen der Corona-Pandemie gerade in ihren üblichen Bereichen nichts tun können – wie zum Beispiel Kindergärtnerinnen. Auch freiwillige Helfer sind im Einsatz. Die Telefon-Hotline ist ab sofort zu erreichen.

Mirko Meinel ist normalerweise Integrationsmanager und jetzt Teil der Mannschaft, die für die Organisation des Hilfsdienstes zuständig ist. An seiner Seite beziehungsweise vorgesetzt: Alexander Ott, Leiter der GVV-Geschäftsstelle in Oberdorf. Nur einige der Herausforderungen: Dienstpläne erstellen, Fahrzeuge einplanen und überlegen, wie der Einkauf mit möglichst wenig Berührungspunkten ablaufen kann.

Und so funktioniert das Ganze: Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, rufen an und geben durch, was sie brauchen. Zwei Helfer, von denen einer fährt und der andere den Einkauf erledigt, bringen die Lebens- und/oder Arzneimittel bis vor die Tür. Der Dienst ist kostenlos, die Waren müssen natürlich bezahlt werden. „Wir kaufen nur handelsübliche Mengen und erfüllen keine Markenwünsche“, stellt Mirko Meinel klar.

Der Integrationsmanager hat den Freiraum, weil derzeit der Zutritt zu Anschlussunterkünften wegen der Infektionsgefahr gesetzlich verboten ist. Den Kontakt hält ein Mitarbeiter aus seinem Team, der Geflüchtete von zu Hause aus unter anderem per Videoanruf betreut.

Kindergärten haben wegen Corona ebenfalls geschlossen, weshalb Betreuerinnen aus Eriskirch, Kressbronn und Langenargen zusammengezogen werden – mit völlig neuem Auftrag. „Wir haben die Mitarbeiter, die Fahrzeuge und die Infrastruktur“, sagt Langenargens Bürgermeister Achim Krafft dazu, warum der GVV alle Voraussetzungen erfüllt, um verlässlich Hilfe zu leisten. Die Betreuerinnen seien motiviert. Aber auch ehrenamtliche Helfer hätten sich bereits gemeldet und würden gebraucht: „Wir müssen möglichst breit aufgestellt sein, denn wir gehen davon aus, dass die Krise länger dauert.“ Ungefähr 50 Menschen stehen bislang zur Verfügung.

Dass die Pandemie die Welt noch eine Weile im Griff haben wird, davon ist Arman Aigner, Bürgermeister in Eriskirch, überzeugt. Da biete es sich an, einen Hilfsdienst für die drei Gemeinden gemeinsam über den GVV zu koordinieren – „zur Vorsorge, damit wir gerichtet sind. Unsere Bürger müssen keine Angst haben, dass sie allein gelassen werden. Auch, wenn eine Ausgangssperre kommt, sind keine Hamsterkäufe nötig. Im schlimmsten Fall droht gesunden Menschen Langweile.“

Den Bürgern in schwierigen Zeiten zu dienen, sei Aufgabe des öffentlichen Dienstes, teilt Kressbronns Bürgermeister Daniel Enzensperger mit. Das Angebot sei vor allem für die Menschen gedacht, die zu den Risikogruppen gehören. Gerade sie sollten zu Hause bleiben und vor allem nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Damit ihre Versorgung gewährleistet sei, brauchten diese Gruppen jemanden, der ihnen Lebens- oder Arzneimittel bringt. Daniel Enzensperger: „Die drei Gemeinden sehen ihre Aufgabe besonders darin, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen.“

Hier könnten Sie weitere Inhalte von Flourish entdecken.

Dafür benötigen wir Ihre Zustimmung zur Datenübermittlung. Jetzt bestätigen