Raffael Tomasi bei Nationalteam

Eine freudige Mitteilung hat Raffael Tomasi vom ESC Langenargen erhalten. Absender ist der Bundestrainer der Eisstockschützen: Er hat Tomasi zum Kaderlehrgang im bayerischen Peiting eingeladen.

Der Sportwart und Spielführer der ersten Mannschaft des ESC Langenargen ist damit der erste ESC-Spieler, der jemals das Nationaltrikot der deutschen Herrenmannschaft getragen hat. In seiner Paradedisziplin, dem Einzelzielschießen, kämpfte er am vergangenen Wochenende in Peiting um einen der drei Startplätze für die kommende Europa- und Weltmeisterschaft der Herren. Die Entscheidung über die endgültige Nominierung fällt jedoch erst im Februar. Bis dahin finden weitere Sichtungstermine in der Bundesliga, der deutschen Meisterschaft und weiteren Kaderlehrgängen statt, an denen Tomasi den Bundestrainer überzeugen will.