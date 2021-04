Radlerin bricht sich die Schulter

Nach Unfallzeugen und einer mutmaßlichen Unfallbeteiligten sucht der Polizeiposten Langenargen, nachdem sich eine 71-jährige Radfahrerin am Mittwoch kurz vor 12 Uhr bei einem Sturz im Bereich des Hafens an der Uferpromenade schwer verletzt hat. Wie die Polizei berichtet, war die Radlerin auf der Oberen Seestraße unterwegs und bog nach hinter einem Hotel nach rechts in Richtung See ab. Angaben der Gestürzten zufolge habe sich ihr dort von rechts eine etwa 65-jährige Frau genähert, die die Uferpromenade verbotswidrig mit ihrem Rad befuhr. Um eine Kollision zu verhindern, habe die 71-Jährige stark abbremsen müssen, woraufhin sie zu Sturz kam. Die unbekannte Frau, die schwarzes, schulterlanges Haar hatte und eine dunkle Jacke trug, sei danach in Richtung Bahnhofstraße weggefahren. Die 71-Jährige begab sich im Anschluss in ein Krankenhaus, wo eine Fraktur der Schulter festgestellt wurde.