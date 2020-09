Radler entblößt sein Geschlechtsteil

Wegen des Verdachts des Exhibitionismus ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen einen 28-Jährigen Mann. Er soll sich am Freitagnachmittag auf dem Uferweg entlang der Argen, zwischen der Kochermühle und der Kabelhängebrücke in Langenargen, einer Joggerin mit seinem Fahrrad genähert und dann, neben der Frau herfahrend, sein Geschlechtsteil entblößt und an diesem manipuliert haben. Dann flüchtete er, konnte jedoch bei der polizeilichen Fahndung aufgrund einer detaillierten Personenbeschreibung des Opfers in Tatortnähe festgestellt und überprüft werden. Ob der 28-Jährige möglicherweise auch für weitere ähnlich gelagerte Taten in den vergangenen Wochen infrage kommt, ist Gegenstand der Ermittlungen.