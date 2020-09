Radler-Ehepaar wird leicht verletzt

Im Bereich Schwedi sind am Mittwochmittag um kurz vor 12 Uhr zwei Radfahrer zusammengestoßen. Die Radfahrer verletzten sich dabei leicht. Wie die Polizei berichtet, erkannte die Radlerin zu spät, dass ihr vorausfahrender Ehemann an einem Tiergehege bremste. Durch das Auffahren der Räder kamen beide zu Fall und mussten aufgrund ihrer Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. An den Rädern entstand ein Schaden von jeweils etwa 50 Euro.