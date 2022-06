Radhelden an der FAMS

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 25. Mai rollten Stunden wie Kinder dahin. Nur wie viele Kinder passen mit ihren Fahrädern überhaupt auf das Pausengelände der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS)? Was wie eine Fermi-Aufgabe klingt, wurde am Radaktionstag Realität. Über 180 Fahrräder und ebenso viele Kinder versammelten sich samt Lehrerschaft, freiwilligen Eltern und Herr Greule vom Württembergischen Radsportverband (WRSV) um sich neun verschiedenen Herausforderungen zu stellen. Gefordert waren und gefördert wurden Geschick, Mut, Koordination und Achtsamkeit. Und das sowohl einzeln als auch in Partner- oder Gruppenaufgaben. Es galt im Stehen Klammern von einer Leine zu pflücken, Bälle in eine Kiste zu werfen, über eine Wippe zu sausen, „high five“ abzuklatschen und noch weitere koordinative Aufgaben zu erfüllen.

Der Tag begann grau in grau – unter den Füßen Asphalt und über den Helmen nur Wolken – und wurde durch ausgiebige Begrüßungen und eine aufmunternde Ansage Herrn Greules um 8:50 eröffnet. Dann traten die Kinder in Aktion. Oder eher: in die Pedale! An jeder Station demonstrierten die Eltern die Aufgaben und erhöhten – je nach Station – peu à peu das Niveau. Wer sich einer Aufgabe oder einem Hindernis noch nicht gewachsen sah, durfte es auch umfahren. Doch das kam für die FAMSler Radhelden eigentlich nicht in Frage! Eifrig meisterten die Kinder die Herausforderungen und hatten dabei jede Menge Spaß. Und… wenn Kinder lachen, können sich die Wolken auch nur noch verziehen. So kam es, dass nach der Halbzeit die Aluminiumrahmen und Reflektoren im Sonnenlicht glänzten und auch das Gummi der Bremsstreifen auf dem Schulhof nun deutlicher zu erkennen war.

Einen herzlichen Dank an die helfenden Eltern, das Kollegium, Herrn Greule vom WRSV und er AOK als Sponsor für diesen grandiosen Tag, an dem einfach alles rund lief.