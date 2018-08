Radfahrerin stürzt ohne Helm

Was passiert mit dem alten Feuerwehrhaus in der Ehinger Straße in Biberach? Die Stadt plant, es mittelfristig abzureißen. Zuvor soll es aber laut Baubürgermeister Christian Kuhlmann noch Übergangsnutzungen geben.

Mitte Juni hat die Freiwillige Feuerwehr ihr neues Domizil in der Bleicherstraße bezogen (SZ berichtete) und fährt seither von dort aus ihre Einsätze. Das alte Feuerwehrgebäude in der Ehinger Straße steht seit diesem Zeitpunkt leer, bis auf die zehn Wohnungen für Feuerwehrleute, die sich in den Obergeschossen befinden.