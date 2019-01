Räte nehmen Wohnbaufläche aus Flächennutzungsplan

Die im Flächennutzungsplan (FNP) nördlich des Mooser Wegs gelegene ausgewiesene Wohnbaufläche „GK6L“ wird aus dem FNP herausgenommen, da aufgrund des Bürgerentscheides vom 18. März 2018 eine Bebauung für diesen Bereich abgelehnt wurde. Dies entschieden die Gemeinderäte nach einer zum Teil hitzigen Diskussionsrunde sowie einer Unterbrechung, die Bürgermeister Achim Krafft vorgeschlagen hatte.

Das gibt es nicht oft: In der Gemeinderatssitzung am Montagabend hat Bürgermeister Achim Krafft die Sitzung mit Zustimmung der Räte für zehn Minuten unterbrochen. Der Hintergrund: ein emotional geführter Austausch über die Frage, ob die angedachte Baufläche am Mooser Weg im FNP verbleiben soll oder nicht. Bürgermeister Achim Krafft verteidigte den Erhalt der Fläche im Plan, um diese nicht gänzlich zu verlieren. Ein in der Novembersitzung gefasster Beschluss, das Gebiet herauszunehmen, dafür dieses an anderer Stelle als Tausch zu realisieren, fand damals die Mehrheit.

Das Problem: Aufgrund fehlender Verfahrensunterlagen wurde der Gemeinderatsbeschluss obsolet. Zudem befand nun das zuständige Amt für Kreisentwicklung und Baurecht des Landratsamtes Bodenseekreis in einer Stellungnahme, dass die Aufnahme einer Tauschfläche im Flächennutzungsplan von Gesetzes wegen nicht vorgesehen sei. Nach Auffassung des Amtes müsse der Flächennutzungsplan die tatsächlichen Planungsabsichten wiedergeben. Trotz des Bürgerentscheides besteht jedoch rechtlich die Möglichkeit, nach einer Sperrfrist von drei Jahren die Fläche erneut über ein Bebauungsplanverfahren einer etwaigen Bebauung zuzuführen.

„Wir halten es im Gegenzug für unabdingbar, das Ergebnis des Bürgerentscheides, den Mooser Weg von einer Bebauung frei zu halten, in einem entsprechenden Beschluss des Gemeinderates darzustellen. Deshalb ist die Fläche aus dem FNP als Baufläche herauszunehmen“, forderte Ulrich Ziebart, Fraktionschef der Grünen. Seine Kollegin Silke Falch wurde deutlicher: „Das ist nicht nur eine Unverschämtheit, sondern eine Frechheit und Ungeheuerlichkeit, was Sie hier beschließen wollen. Sie respektieren den Bürgerentscheid nicht.“ Bürgermeister Krafft entgegnete, dass die Sperrfrist nun mal geltendes Recht sei und nach deren Ablauf wieder über den Beschluss des Gemeinderates, eine Überprüfung der Möglichkeit der Bebauung zulässig sei. „Inwieweit hiervon Gebrauch gemacht wird, obliegt den zukünftigen Entscheidungsträgern im Gemeinderat“, so Krafft.

Joachim Zodel (FWV) ordnete die Aussagen der Grünen-Rätin Falch als grenzwertig ein: „Ich lasse mich nicht in eine undemokratische Ecke stellen, das geht ganz klar zu weit. Ich betone, wir sind nicht gegen den Bürgerentscheid, sondern wir wollen für Langenargen Wohnflächen schaffen.“

Krafft unterbricht Sitzung, um Gemüter zu beruhigen

Um die Gemüter zu beruhigen und den Fraktionen die Möglichkeit zu geben, sich zu besprechen, unterbrach Bürgermeister Achim Krafft die Sitzung, bevor Ralph Seubert für CDU und FWV sowie Ulrich Ziebart für Bündnis 90/Die Grünen und SPD die jeweiligen Entscheidungen zusammenfassten. „Neue Erkenntnisse und die Stellungnahme des Landratsamts zum Thema Tauschfläche haben uns dazu veranlasst, die Baufläche aus dem FNP herauszunehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass wir den Bürgerentscheid für uns akzeptieren und eine dortige Bebauung nicht ins Auge gefasst haben. Gleichwohl haben einige Räte im Sinne des Flächenerhaltes eine Beibehaltung befürwortet, werden sich jedoch in der Abstimmung enthalten“, sagte Ralf Seubert. Joachim Zodel erklärte, man verliere nicht nur Fläche, sondern auch Vertrauen, weil man im Wohnungsbau nicht vorankomme, was das Projekt Gräbenen 6 seit rund zehn Jahren mehr als deutlich belege. Ulrich Ziebart verkündete schließlich, dass man sich, nach Aussprache mit der SPD, mit der ursprünglichen Beschlussfassung vom 11. November anfreunden könne und auf eine alternative Fläche gemäß gestelltem Antrag verzichte, da dies nach Auskunft des Planungsbüros Sieber die Umsetzung des FNP erneut verschieben und weitere zusätzliche Kosten verursachen würde.

Am Ende stimmten die Räte bei sieben Enthaltungen (Bernd Kleiser, Ralph Seubert, Andreas Vögele, Angelika Breyer – alle CDU – sowie Harald Thierer, Susanne Porstner, Joachim Zodel – alle FWV) dafür, die ausgewiesene Wohnbaufläche „GK6L“ aus dem FNP herauszunehmen.