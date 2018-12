Räte einigen sich auf zwei Kinder als Bronze-Kunstwerk

Einstimmig ist der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag dem Wunsch der Dorfgemeinschaft Oberdorf nachgekommen, ein Bronze-Kunstwerk auf dem Platz vor der ehemaligen Schule in Oberdorf zu installieren. „Damit möchten wir an die über 80-jährige Geschichte der Bildungseinrichtung dauerhaft erinnern“, sagte Bürgermeister Achim Krafft.

Die Skulptur, die zwei Kinder mit Schulranzen auf dem Weg zum Schuleingang darstellen soll, wird von der Künstlerin Esther Steiner im Bronzegussverfahren hergestellt und soll rund 70 000 Euro kosten.

Das neue Verwaltungszentrum am Platz der ehemaligen Schule in Oberdorf nimmt Formen an. Um an die jahrzehntelange Geschichte der Bildungseinrichtung über Generationen hinweg zu erinnern, hat der Gemeinderat die Platzierung einer hochwertigen, lebensgroßen Figurengruppe beschlossen. Laut Vorschlag der Verwaltung habe man sich als Darstellung eine Mutter vorgestellt, die ihren Sprössling zur Schule bringt, was nicht allen Räten gefiel: „Früher gingen die Schüler alleine zur Schule. Da passt die Mutti nicht ins Bild, heute ist das freilich anders“, meinten, stellvertretend für die meisten, Ralph Seubert und Joachim Zodel. Er schlug zwei Kinder – jeweils 120 Zentimeter groß – für das symbolische Abbild vor, was das Gremium durchweg befürwortete. Um das Projekt, dass in der ursprünglichen Mutter-Kind-Idee mit rund 70 000 Euro veranschlagt wurde, finanzieren zu können, müssen laut Beschluss 20 000 Euro von Spendern aufgebracht werden, für die restliche Finanzierung stehe die Gemeinde ein.

Bekanntheit erfuhr Esther Steiner unter anderem durch ihre Skulptur „Der Kavalier“ vor dem Kavaliershaus.