Prominente Gäste, starke Teams: ESC Langenargen veranstaltet Montfortcup der Extraklasse

Im Rahmen des 60+1-jährigen Vereinsjubiläums richtet der ESC Langenargen am kommenden Wochenende seinen internationalen Montfortcup mit hochkarätigen Mannschaften aus Deutschland, Österreich und der Schweiz aus. Der Montfortcup sei noch nie besser besetzt gewesen. „Es ist das Herrenturnier mit dem stärksten Teilnehmerfeld aller Zeiten“, berichtet ESC-Pressewart Bruno Morandell. Gespielt wird Eisstockschießen. Start des etwa achtstündigen Turnieres auf den Pflastersteinbahnen im Sportzentrum Langenargen ist am Samstag um 8.30 Uhr.

Der Gastgeber strebt mit seiner jungen Bundesligamannschaft einen vorderen Platz im 15er-Feld an und hofft, sich den Zeppelinflug für das Siegerteam zu erkämpfen. Ein Kandidat auf den Triumph ist der dreifache Montfortcupgewinner SC Breitenwang. Am Start sind mehrere starke bayerische Teams aus der Bundesliga. Auch Titelverteidiger Stuttgart-Vaihingen und der mehrmalige Schweizer Meister ESC am Bachtel wollen bei der Medaillenvergabe ein Wörtchen mitreden, dabei ist auch ein Team des ESV Friedrichshafen.

IFI-Präsident kommt nach Langenargen

Als prominenter Gast hat sich IFI (International Federation Icestocksport)-Präsident Christian Lindner angekündigt. Der ESC hat auch Platz für Zuschauer, der Eintritt ist frei. Neben dem großen Turnier am Samstag spielen mehrere Teams am Sonntag von 9 bis etwa 14 Uhr die Sieger im Mixed und im Duo aus.