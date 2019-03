Projekt „Neuer Bauhof“ in Langenargen kann starten

In Langenargen gibt es derzeit einen Spatenstich nach dem anderen. Nachdem erst kürzlich die Arbeiten im Außenbereich der Villa Wahl samt neuem Feuerwehrhaus und die Maßnahme „Geh- und Radweg Mückle-Gießenbrücke“ offiziell angekündigt beziehungsweise angegangen wurden, durften Gemeinderäte, Planer, Verwaltung, vor allem aber das Team des Bauhofs samt der heimischen Feuerwehr am Freitag den Beginn des Projektes „Neuer Bauhof“ feiern. „Das Gesamtprojekt umfasst derzeit ein Volumen von rund 4,13 Millionen Euro. In eineinhalb bis zwei Jahren werden die Arbeiten hier abgeschlossen sein“, sagte Bürgermeister Achim Krafft im Beisein der zahlreichen Gäste.

Es ist ein Kraftakt, den die Gemeinde Langenargen nach langer Findungs- und Planungsphase am Freitag nun offiziell angegangen ist. Die Rede ist vom Neubau eines modernen und zeitgemäßen, dreigeschossigen Bauhofhauptgebäudes mit Verwaltungstrakt und neuen Werkstätten, einer Fahrzeughalle (bis zur Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses als Ausweichquartier für die Feuerwehr), einer Halle beziehungsweise einem Außenlager für Vereine beim Sportplatz sowie die Maßnahme „Entwässerung Bauhof“. Wie Ortsbaumeister Markus Stark erklärte, investiere man alleine in das Hauptgebäude ca. 2,63 Millionen Euro: „Für die Fahrzeughalle sind zudem aktuell 750 000 Euro eingeplant, wobei 300 000 Euro als Anteil auf die Feuerwehr und 450 000 Euro auf den Bauhof gerechnet werden“, so Stark. Für die Weiterentwicklung der Entwässerungsanlagen für Regen- und Schmutzwasser samt Leerverrohrung müsse man rund 350 000 Euro investieren, das besagte Außenlager im Sportzentrum wird mit kalkulierten 400 000 Euro zu Buche schlagen. Wie Markus Stark betonte, könne man die Kosten für die Entwicklung einer Manipulationsfläche mit temporärem Lager für Aushub, Asphaltaufbruch, Schüttgüter, Treibholz und Grüngut westlich des bestehenden Bauhofgeländes derzeit noch nicht benennen.

Wie Bürgermeister Krafft erläuterte, sei der Neu- und Umbau nicht nur aus Platzgründen, sondern auch aus arbeitssicherheitstechnischen und hygienischen Gründen dringend erforderlich gewesen. Nun gelte es für die Mitarbeiter des Bauhofs sowie später für die Kameraden der Feuerwehr, gemeinsam die Baustellensituation reibungslos zu meistern. „Es ist mir eine große Freude und Ehre, Sie heute zum Spatenstich für die umfangreichen Neubaumaßnahmen am gemeindlichen Bauhof und Feuerwehrinterimsquartier begrüßen zu dürfen. Ein großes Invest für die Gemeinde, aber zugleich ein Projekt, welches von Nachhaltigkeit und einem großen Mehrwert für alle Nutzer geprägt sein wird. Mein Dank gilt allen Beteiligten, die dieses große Vorhaben auf den Weg gebracht haben, im Besonderen unserem Ortsbaumeister Markus Stark, der nicht selten als Prellbock und Puffer zwischen den Fronten bei den vielen Baustellen im Ort fungieren muss“, sagte und lobte der Bürgermeister.