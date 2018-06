Pooldance, Angelsport, Eisstockschießen: „LA in Action“ ist cool

Bei der zehnten Auflage von „LA in Action“ haben am Sonntag viele, vor allem junge Besucher, auf und um dem Schulhof der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) einen unterhaltsamen und abwechslungsreichen Tag erlebt. „Das Wetter war ideal, der Andrang über den Tag verteilt sehr gut. Besonders der Gottesdienst zum Auftakt um 11 Uhr hat unseren Gästen sehr gefallen“, resümierte die Jugendbeauftragte der Gemeinde Langenargen, Gisela „Gigi“ Sterk, im Gespräch mit der SZ.

Die Bedingungen hätten nicht besser sein können. Angenehme 20 Grad, Sonnenschein und viel gute Laune prägten am Sonntag die Veranstaltung „LA in Action“. Im Mittelpunkt des Vergnügens, das von der Gemeinde Langenargen, einem „Runden Tisch“ und von 14 heimischen Vereinen organisiert wurde, standen verschiedene Wissens- und Spiel- sowie Geschicklichkeitsstationen, die der Nachwuchs absolvieren musste. „Wer in seinem Mitmachpass zehn Stempel eingetragen hat, darf sich bei Mitorganisator Valentin Müller von der Tourist-Information eine Belohnung abholen“, erklärte Gisela Sterk.

Für sie ist „LA in Action“ nicht nur eine unterhaltsame und sportliche Veranstaltung, sondern viel mehr auch ein Ort, an dem sich die Besucher aktiv über die Vereine informieren, die sich aber auch untereinander austauschen können: „Dieser Austausch ist sehr wichtig. Wir bieten hier eine ideale Plattform um ins Gespräch zu kommen, und um Werbung für unsere heimischen Vereine zu machen“, so Sterk.

Zwillinge haben doppelt Spaß

Bereits um 11 Uhr zeigten sich beim Gottesdienst mit Diakon Dieter Walser viele Gäste. „Die Eucharistiefeier war einfach wunderbar und schön gestaltet“, meinte Regine Pfahlbauer, deren Tochter Jennifer es kaum erwarten konnte, bis sie den begehrten Spiele-Mitmachpass in Empfang nehmen konnte. Überhaupt begeisterte „LA in Action“ gewohnt mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, Wissen oder Geschicklichkeit samt Motorik ausgiebig zu testen. Bürgermeister Achim Krafft zeigte sich beeindruckt: „Wir sind mit unseren Zwillingen hier und haben unter anderem auch Halt bei der freiwilligen Feuerwehr gemacht, was den Mädchen sehr viel Freude bereitet hat. ,LA in Action’ ist eine echte Bereicherung für alle Besucher und Vereine und ist aus dem Veranstaltungskalender der Gemeinde nicht mehr wegzudenken, eine tolle Sache.“

Nächste Auflage in Sicht

Ob Trockenfischen mit den heimischen Angelsportverein, Pooldance an der Stange beim Polesport Bodensee Oberschwaben, Volleyball, Schützengilde, Eisstockschießen oder katholische Pfadfinder, Narrenzunft, DRK, Feuerwehr, Bodensee-Gym Sportpark und vieles mehr: Die Vielfalt der Stationen ließ bei den jungen Teilnehmern, wie auch bei den Erwachsenen, keine Wünsche offen, zumal die Gäste mit Kaffee und Kuchen, Pommes, Wurst und anderen Leckereien verwöhnt wurden. „LA in Action ist einfach nur cool und macht richtig Spaß“, erklärte dann auch Lucy Waldinger, während sie geschickt ihre Wurf-Angel bei den Sportfischern fast punktgenau ins Ziel platziert.

„Ein großes Lob an alle Vereine und Helfer, die diese Veranstaltung vor und hinter den Kulissen so engagiert gestemmt haben. Es war ein sehr schöner Tag“, sagte Gigi Sterk, die einer elften Auflage in 2019 gerne entgegensieht. (ah)