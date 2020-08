Polizei sucht Schlüsseldiebin

Vermutlich über eine nicht verschlossene Tür hat eine Täterin am Mittwoch gegen 13 Uhr eine Pension in der Lindauer Straße in Langenargen betreten, wo sie auf eine Zeugin traf. Die Unbekannte, die laut Polizei vorgab, auf der Suche nach einem Zimmer für eine Nacht zu sein, verließ das Gebäude rasch wieder, als ihr eröffnet wurde, dass es kein freies Zimmer gäbe. Kurz darauf fiel der Zeugin auf, dass die Frau einen Schlüsselbund mitgenommen hatte. Von der Frau liegt folgende Beschreibung vor: circa 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, lange, schwarze, glatte Haare mit langem Pony, osteuropäisches Aussehen, trug eine kurze Hose, eine weiße Bluse und führte eine große, schwarz-weiße, quadratische Tasche mit sich.