Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntag zwischen 5.30 Uhr und 14.45 Uhr an einem in der Amthausstraße geparkten Pkw hinterließ. Da der Unfallverursacher danach einfach wegfuhr, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht. Aufgefundene Lackspuren legen nahe, dass der Verursacher möglicherweise einen gelben oder orangen Wagen gefahren ist.