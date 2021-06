Wegen Unfallflucht ermittelt die Langenargener Polizei. Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 9 und 14 Uhr in der öffentlichen Tiefgarage in der Unteren Seestraße den Fahrradträger eines geparkten Mercedes angefahren. Der Verursacher fuhr danach weg, ohne sich um den Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 07543 / 9316-0 bei der Polizei melden.