Plattfuß beendet Zimmermanns Jagd nach dem zweiten Saisonsieg

Der Langenargener Rennfahrer Tim Zimmermann ist am vergangenen Wochenende am zweiten Saisonsieg im ADAC GT Masters knapp vorbeigeschrammt. Nach einer Führung im Sonntagslauf am Sachsenring musste Christopher Mies, Zimmermanns Teamkollege von Land Motorsport, aufgrund eines schleichenden Plattfußes frühzeitig an die Box und das Feld von hinten aufrollen. Am Samstag machten Zimmermann im Zeittraining rote Flaggen einen Strich durch die Rechnung. Schlussendlich kamen Mies und Zimmermann am Sachsenring auf Rang acht und elf über die Ziellinie.

In Hohenstein-Ernstthal bestand durchaus die Möglichkeit, nach dem Erfolg vom Lausitzring direkt den zweiten Saisonsieg zu landen. Mies hatte sich im Qualifying am Sonntag den zweiten Startplatz herausgefahren und ging – nach der Disqualifikation eines Konkurrenten – sogar von der Pole ins Rennen. Fünf Runden hielt er diese Position und fuhr sich sogar einen Vorsprung heraus. Dann wurde der Audi langsamer und fiel zurück. Ein schleichender Plattfuß zwang das Team zu einem außerplanmäßigen Boxenstopp. Der Rückstand in der Folge war so groß, dass Zimmermann das Rennauto nur noch auf Rang elf ins Ziel brachte. „Es ist sehr schade, dass wir unseren Speed nicht umsetzen konnten, da war definitiv ein Sieg drin“, sagte Zimmermann. „Es hat aber nicht sein sollen, trotzdem waren wir mit unseren Zeiten vorne mit dabei.“

Zimmermann: „Das Ergebnis hätte besser sein können“

So ähnlich verlief auch der Samstag. Zimmermann startete das Zeittraining und hatte ebenfalls die Chance auf eine gute Platzierung. Jedes Mal jedoch, wenn der 26-Jährige auf einer schnellen Runde war, bremste ihn die rote Flagge aus und zwang ihn zur Langsamfahrt. Schlussendlich ging er als 15. ins Rennen, holte sich fünf Positionen auf der Strecke zurück und übergab an Mies, der weitere zwei Gegner hinter sich ließ. Rang acht war schlussendlich der Lohn. Zimmermann: „Mit dem Zusatzgewicht aufgrund des Sieges am Lausitzring war die Verbesserung um sieben Plätze schon eine ordentliche Leistung.“

Ganz zufrieden war Zimmermann jedoch nicht. „Das Team hat einen sehr guten Job gemacht, aber das Ergebnis hätte besser sein können. Wir hatten schließlich große Chancen auf den Sieg am Sonntag“, bilanzierte Zimmermann, der sich schon auf sein Heimspiel beim Saisonfinale in Hockenheim (21. bis 23. Oktober) freut: „Das ist ja sozusagen mein Heimspiel. Vielleicht klappt es dann mit der ganzen Unterstützung an der Strecke mit dem zweiten Sieg in der aktuellen Saison.“