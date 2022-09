Planungsunsicherheiten: Match Race Germany ein weiteres Mal verlegt

Die 23. Edition des Match Race Germany segelt zurück auf seinen Stammtermin über Pfingsten. Das nächste Festival unter Segeln findet vom 24. bis zum 29. Mai 2023 vor Langenargen statt. Der extreme Wassertiefstand im Bodensee und bestehende Planungsunsicherheiten für den Herbst hätten den Veranstaltern vom Match Center Germany laut Mitteilung keine andere Wahl gelassen, als ihren Publikumsmagneten erneut zu verlegen.

„Wir sind ein Segelfestival, das für das Publikum und mit den Fans lebt. Bei unsicheren Pandemie-Aussichten und -Auflagen für den Herbst und ohne genügend Wasser im Bodensee können wir nicht die Show liefern, die das Match Race Germany ausmacht und die unser Publikum und unsere Partner verdienen“, begründet Event-Direktor Harald Thierer den schweren Schritt.

Niedriger Wasserstand versetzt Veranstalter in Alarmstimmung

Ursprünglich sollte das Match Race Germany vom 28. September bis 03. Oktober stattfinden. Die Veranstalter entschieden sich aber für die Verlegung, als sich der niedrige Wasserstand im Bodensee seiner historischen Tiefmarke von 2,93 Meter näherte. Wenig Schnee und die frühe Schmelze im Winter, dazu große Hitze und nahezu kein Niederschlag in diesem Sommer haben zur angespannten Lage beigetragen – viele Häfen der Region sind aufgrund mangelnder Wassertiefe nicht mehr erreichbar gewesen. Mittlerweile ist der Rückgang unterbrochen, das Rekordtief wurde nicht erreicht und seit Mitte August ist der Pegel wieder gestiegen. Doch logischerweise versetzte die Entwicklung den Veranstalter in Alarmstimmung, unter diesen Umständen war eine Ausrichtung eines Zuschauerevents in Ufernähe im frühen Herbst für die Veranstalter nicht vorstellbar.

Eine Rolle für die Verlegung spielten auch die laut Thierer „zunehmenden Planungsunsicherheiten und möglicherweise wieder wachsenden Corona-Auflagen für den Herbst“. Als Organisatoren verschieben Harald Thierer, Sportdirektor und Gründer Eberhard Magg, das Team vom Match Center Germany und der ausrichtende Yacht Club Langenargen ihren Grand Prix nur schweren Herzens. „Die Erinnerungen an das letzte Match Race Germany 2019 vor vollem Haus sind immer noch sehr lebendig. Wir würden nichts lieber tun, als endlich wieder durchstarten. Unvergessen sind der mitreißende Sieg der Neuseeländer um Steuermann Nick Egnot-Johnson, die überschäumende Stimmung im Hafen, die Freude am Segelsport und das gemeinsame Fest an Land“, sagt Magg. „Andererseits sind wir kein Team für halbe Sachen. Wir gehen fest davon aus, dass die Rahmenbedingungen im Mai 2023 uns allen endlich eine wesentlich bessere Bühne fürs Comeback bieten werden.“

Optimistischer Blick nach vorne

Die World Match Racing Tour, unter deren Dach das Match Race Germany zu den ältesten und renommiertesten Events zählt, muss nach einer Reihe von coronabedingten Ausfällen im vergangenen Jahr in ihrer Comeback-Saison noch einmal auf den deutschen Klassiker verzichten. „Als Veranstalter der World Match Racing Tour bedauern wir sehr, dass eines unserer ältesten und publikumsträchtigsten Events in diesem Jahr aufgrund eines außergewöhnlichen Wetterphänomens und der Umstände nicht stattfinden kann“, sagt Tour-Direktor James Pleasance, der aber auch optimistisch nach vorne schaut: „Wir wissen, wie viel Arbeit Eberhard, Harald und ihr Team seit Jahrzehnten ins Match Race Germany stecken. Deswegen sind wir auch sicher, dass sie 2023 noch stärker zurückkommen werden.“