Pinguin hatte sich angeblich „verlaufen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Macht der sozialen Medien und der Presse machte es offensichtlich möglich, dass die aus dem Restaurant La Taverna in Langenargen gestohlene Pinguin-Dame Piera und der kleine Pingu Pierino dem einsamen Pingu-Mann Pietro wieder Gesellschaft leisten können. Zuerst wurde Pierino in der benachbarten Sporthalle gefunden. Eine Woche später, nachdem die Suchmeldung über den Verlust der Figuren in die Welt gesetzt wurde, erreichte Piera wohlverpackt in einer Schachtel ihre glückliche Eigentümerin Kristina, die Pächterin der Gaststätte. Beigefügt war eine Bildergeschichte des anonymen Absenders, in der berichtet wurde, dass sich Piera angeblich „verlaufen“ habe, zudem auch noch krank geworden sei und deshalb erst spät wieder ihren Heimweg nach Langenargen antreten konnte. Was es nicht alles gibt …