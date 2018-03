Pianokultur und glühende Leidenschaft

Erwartungsvoll haben am Mittwochabend die Zuhörer im Schloss Montfort die jungen Solistinnen erwartet. Denn der Auftakt zur Frühlingsreihe der Langenargener Schlosskonzerte, zu dem der künstlerische Leiter Peter Vogel eingeladen hat, war zugleich die Eröffnung des achten Internationalen Violinfestivals junger Meister.

Bis 7. April lädt das Festival noch zu Violinrecitals in St. Christoph am Arlberg, Konstanz und Lindau, zu Orchesterkonzerten in Ravensburg Lindau, Memmingen, Augsburg und Friedrichshafen sowie zum Besuch des öffentlichen Meisterkurses mit Professor Krzysztof Wegrzyn in Lindau und Konstanz ein.

Vier hochbegabte Studentinnen des Professors eröffneten an diesem Abend das Festival mit phänomenalem Spiel und einem abwechslungsreichen Programm, wobei sie von Natsumi Ohno, künstlerische Mitarbeiterin an der Musikhochschule Hannover, sensibel am Klavier begleitet wurden. „Wahnsinn“, flüsterte eine Zuhörerin, nachdem man atemlos dem Spiel der 26-jährigen Rumänin Ioana Cristina Goicea gelauscht hatte, die schon 2016 beim Eröffnungskonzert mitgespielt hatte und den Abend mit César Francks Violinsonate A-Dur beschloss. Mit samtenem Ton setzte sie ein und in nie nachlassender Intensität schenkte sie den Zuhörern seidig schimmernde Pianokultur, suggestives Traumspiel und Leidenschaft im Dialog mit dem Klavier. Nur ein Höhepunkt des Konzerts, das von Anfang an in seinen Bann zog.

Mit Beethovens Violinsonate c-Moll op. 30 Nr. 2 eröffnete die 22-jährige Münchnerin Louise Wehr den Abend. Kraftvoll und spielerisch leicht gestaltete sie die Kontraste, zart und behutsam das Adagio und so temperamentvoll das heiter zwitschernde Scherzo, dass der Pferdeschwanz flog. In hübschem Dialog mit dem Piano arbeitete sie zuletzt das Hell-Dunkel im Finale heraus.

Kraftvoll und präsent

Bleich und streng im Hosenanzug präsentierte sich die gleichaltrige Pariserin Cosima Soulez Larivière mit Claude Debussys Violinsonate g-Moll, doch welch kraftvolle Persönlichkeit legte sie von Anfang an in ihr Spiel. Souverän gestaltete sie die abrupten Umschwünge, das geisterhafte, teuflische Spiel, das Spiel mit Tempi, mit Hell-Dunkel-Kontrasten, das Entschweben ins Nichts. Sprühende Fontänen brachte das Finale über schillernder Klaviergrundlage.

Nicht weniger präsent war danach die gleichaltrige Österreicherin Martina Miedl, auch sie war 2016 schon dabei. Sie berauschte mit Giuseppe Tartinis Violinsonate g-Moll, bekannt als Teufelstrillersonate, denn die Sonate, die mit weichem Strich so gesanglich und ausdrucksvoll beginnt und dann in flinkem Spiel und unablässigem Fluss tänzerischen Elan entwickelt, endet in atemberaubendem Geigensolo. Ein Konzert, das große Lust weckte, die virtuosen Geigerinnen auch im Orchesterkonzert zu erleben.