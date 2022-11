Pianistische Höhepunkte im Münzhof

Der Pianist Severin von Eckardsteinn gibt am Freitag, 11. November. einen Klavierabend im Langenargener Münzhof. Auf dem Programm stehen Werke von Clementi, Chopin, Debussy, Skrjabin und Prokofjew.

Muzio Clementi war ein Multitalent: Beethoven bewunderte seine Kompositionen, Mozart spielte mit ihm um die Wette Klavier und seine Lehrwerke prägten Generationen von Klavierschülern. Er war als Verleger erfolgreich, baute selbst Instrumente und wird bis heute er in der Londoner Westminster Abbey als „Vater des Pianoforte“ gewürdigt. Am Freitag, 11. November, eröffnet der Pianist Severin von Eckardstein seinen Klavierabend im Münzhof Langenargen mit einer Sonate, die den Charme der italienischen Heimat Clementis mit der Brillanz deutscher Klassik und britischer Freundlichkeit verbindet.

Severin von Eckardstein zählt zu den bedeutendsten deutschen Pianisten seiner Generation und ist mit Solo- und Orchesterkonzerten auf vielen großen Podien der Welt zu Hause, heißt es in der Ankündigung. Der Preisträger des „Grand Prix International Reine Elisabeth“ in Brüssel (2003) gab viel beachtete und hoch gelobte Konzerte in Europa, Asien und Amerika, gastierte mit Dirigenten wie Philippe Herreweghe, Lothar Zagrosek und Marek Janowski und trat mit dem Royal Concertgebouw sowie dem Dallas Symphony Orchestra auf. Vor allem aber berührt er sein Publikum immer wieder aufs Neue, in dem er seine immense Virtuosität unbedingt in den Dienst der Musik stellt, heißt es weiter in der Mitteilung.

In Langenargen schlägt er von Clementi einen weiten Bogen über die Klavierpoeten Chopin und Debussy bis zu den Wegbereitern der Moderne Skrjabin und Prokofjew. Von Frédéric Chopin stehen zwei Mazurken auf dem Programm, kunstvolle Zeugnisse seines lebenslangen Heimwehs, und eine Fantasie, die in freier Form Schmerz, Klage, Sehnsucht und Protest in die Tonart f-moll gießt. Debussys „Images“ sind Inbegriffe französischen Impressionismus, wie aus der Luft gegriffen und in die Tasten getupft.

Hypersensibel und hochbegabt, sinnlich und selbstverliebt wuchs der Pianist und Komponist Alexander Skrjabin in der Umbruchstimmung der letzten Jahrhundertwende auf. Er reagierte mit Kompositionen, die Tonalitäten neu erfanden und ihrem Publikum mit geballter Emotion begegnen – spürbar selbst in einem kleineren Werk wie den „Vier Stücken“.

Sergej Prokofjew erhielt für seine 1942 beendete siebte Klaviersonate den Stalin-Preis. Sie verlangt dem Klavier von zarter Lyrik bis über komplexe Harmonien bis zu hämmernder Percussion alles ab und ist gleichzeitig die Antwort des Komponisten auf die Schrecken und die Brutalität des Kriegs.