Pfarrkirche St. Martin feiert 300. Geburtstag der Kirchweihe

Die neue Pfarrkirche St. Martin ist am 21. September 1722, dem Fest des Evangelisten Matthäus, vom Konstanzer Fürstbischof Johann Franz Schenk von Stauffenberg feierlich eingeweiht worden. Da der Gedenktag in diesem Jubiläumsjahr auf einen Mittwoch fällt, findet der Festgottesdienst mit Weihbischof Matthäus Karrer am Sonntag, 25. September, um 9.30 Uhr statt. Am eigentlichen Geburtstag der Kirche, Mittwoch, 21. September, wird um 18.30 Uhr in St. Martin eine viertelstündige Andacht mit anschließender halbstündiger Kirchenführung angeboten.

Am folgenden Tag, 22. September 1722, weihte der Fürstbischof den auf dem Friedhof verbliebenen Chor der alten Martinskirche auf das Patrozinium der Heiligen Anna. Aus diesem Anlass findet am Donnerstag, 22 September, um 18.30 Uhr ebenfalls eine viertelstündige Andacht mit anschließender Kirchenführung in der St. Anna-Kapelle auf dem Friedhof statt.