Pfadfinder fliegen nach West Virginia

Fünf Mitglieder des VCP Stamms Graf Montfort Langenargen haben vor Kurzem am World Scout Jamboree, dem Weltpfadfindertreffen, in West Virginia teilgenommen. Insgesamt waren 40 000 Pfadfinder aus 160 Ländern in die Pfadfinderstadt gekommen, berichtet der VCP in einen Schreiben.

Jamborees haben eine lange Tradition: Sie wurden von Pfadfindergründer Lord Robert Baden-Powell ins Leben gerufen. Das allererste Jamboree fand 1920 in England statt. Seitdem werden sie alle vier Jahre von der World Organization of the Scout Movement (WOSM) zusammen mit einem oder mehreren gastgebenden nationalen Pfadfinderverbänden veranstaltet. In den zerklüfteten Hügeln von West-Virginia (USA) wird diesen Sommer eine Pfadfinderstadt für rund 40.000 Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus 160 Ländern entstehen.

Die Anmeldung zu diesem Großereignis fand vor knapp zwei Jahren statt: Die 40 Teilnehmer der Unit „Bawue3“ lernten sie sich kennen und wurden von einer vierköpfigen Unitleitung auf ihre Zeit in den USA vorbereitet. Das deutsche Kontingent mit Teilnehmern aller Ringverbände besteht aus insgesamt 1500 Personen. Von den großen Flughäfen Deutschlands starteten eigens für die Pfadfinder gecharterte Flieger mit dem gleichen Ziel: Das World Scout Jamboree auf dem Summit Bechtel Reserve.

Vom 22. Juli bis 2. August erleben die Pfadfinder Abenteuer in der Gruppe, neue Kulturen, Austausch und Freundschaften mit Pfadfindern aus aller Welt, heißt es. Im Anschluss daran steht für das Unit Bawue3 noch ein Ausflug zu den Niagarafällen, eine Nachtour im Nationalpark am Lake Huron in Ontario/Kanada und eine mehrtägige Begegnung mit kanadischen Pfadfindern in Toronto auf dem Programm. Mit vielen Erinnerungen im Gepäck werden die Pfadfinder dann Mitte August wieder in Langenargen sein, heißt es im Bericht abschließend.